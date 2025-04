Enna: “CU SÌ”, inaugurata una nuova tavola calda in Piazza Vittorio Emanuele

PUBBLICITÀ

È stata inaugurata questa sera, nel cuore di Enna alta, una nuova tavola calda situata in Piazza Vittorio Emanuele nei pressi del Belvedere. A lanciare questa nuova avventura imprenditoriale è la giovanissima Sara Merlo, affiancata dall’esperienza del padre Angelo, noto e apprezzato pasticcere della città.

La nuova attività, chiamata CU SÌ, punta a offrire prodotti di qualità, unendo l’entusiasmo giovanile alla tradizione artigianale della cucina locale.

In un periodo non semplice per il commercio, soprattutto nella parte alta della città, l’apertura di una nuova attività rappresenta un segnale incoraggiante di vitalità e voglia di fare.