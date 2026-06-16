Enna, CSI: partito il Grest estivo

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Ha preso il via ufficialmente ieri mattina il Grest organizzato dal comitato provinciale del CSI di Enna, un appuntamento ormai fisso e imperdibile per tantissimi bambini e ragazzi della città, pronti a vivere settimane all’insegna del divertimento, dell’amicizia e, naturalmente, dello sport. L’entusiasmo era palpabile già dalle prime ore del mattino, con il coloratissimo popolo del Grest che ha letteralmente invaso gli spazi dedicati alle attività, accolto da un team affiatato di animatori ed educatori qualificati del CSI che nelle scorse settimane hanno lavorato senza sosta per preparare un programma ricco di sorprese.

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Il presidente del CSI Enna, Salvino Bombara, ha espresso grande soddisfazione per la partenza di questa nuova edizione, dichiarando che “il nostro obiettivo principale non è semplicemente quello di offrire un passatempo estivo, ma quello di proporre un percorso educativo reale, dove lo sport diventa lo strumento principale per trasmettere valori sani come il rispetto reciproco, la solidarietà e l’inclusione, offrendo alle famiglie un supporto concreto e un ambiente sicuro e stimolante per i propri figli”.

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Il tema scelto per questa edizione guiderà i ragazzi in un percorso di crescita personale e di gruppo attraverso una formula collaudata che unisce tornei sportivi di calcio, pallavolo e basket, giochi tradizionali e laboratori creativi dove dare spazio alla fantasia, alla musica e al teatro.

A fare eco alle parole del presidente è stato il direttore tecnico Luca Ingrassia, il quale ha sottolineato l’enorme lavoro organizzativo che sta dietro a un evento di questa portata, spiegando che “quest’anno abbiamo potenziato l’offerta delle attività inserendo dinamiche di gioco e momenti di riflessione che stimolano l’ingegno e la collaborazione tra squadre, grazie a una macchina organizzativa impeccabile e a uno staff preparato che guiderà i ragazzi giorno dopo giorno, dal lunedì al venerdì, alternando il sano agonismo alla gioia della condivisione sociale sul territorio ennese”.