Enna: crollo solaio a Pergusa, condizioni non gravi per i quattro operai feriti

Non sembrano essere gravi le condizioni dei quattro operai rimasti feriti questa mattina a Pergusa in seguito al crollo di un solaio in costruzione. C’era preoccupazione per uno di loro, trasportato in elisoccorso in codice rosso, ma fortunatamente anche per lui sembra escludersi il peggio. Gli altri tre operai feriti erano stati, invece, trasportati negli ospedali di Enna e Piazza Armerina.

L’incidente è avvenuto in un cantiere che riguarda i lavori di ampliamento per la costruzione della palestra e degli spogliatoi della scuola primaria di Pergusa.