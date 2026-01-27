Enna, crollo in viale delle Olimpiadi, Greco (PD): “I segnali di cedimento del muro erano noti”

PUBBLICITÀ

Sulla vicenda del crollo del muro in viale delle Olimpiadi a Enna bassa interviene il consigliere comunale del Partito Democratico, Marco Greco, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo nell’area interessata.

«I residenti mi hanno confermato quello che immaginavo – comunica – i segnali di cedimento del muro erano noti ed erano stati segnalati al Comune più di un anno fa. Nessuna risposta prima del crollo, nessun intervento: qualche transenna e poi solo silenzio».

Secondo il consigliere, quanto accaduto evidenzia una mancanza di attenzione alla prevenzione e alla manutenzione ordinaria: «Amministrare una città vuol dire prendersi cura del territorio prima che si verifichi un disastro. La manutenzione costante e i controlli prima che si verifichi un disastro fanno la differenza tra l’amministrare una comunità e limitarsi ad inseguire l’emergenza».

Greco parla di una situazione particolarmente grave anche per la mancata risposta alle segnalazioni dei cittadini: «Lasciare senza risposta una comunità di residenti che da mesi aveva segnalato che c’era un problema è gravissimo. Quelle transenne messe lì più di un anno fa hanno il sapore della beffa, del compitino svolto, della serie “voi avete segnalato e noi il nostro lo abbiamo fatto, arrangiatevi”».

Nel suo intervento, il consigliere allarga la riflessione alle condizioni generali della città, sottolineando come il degrado spesso nasca da problemi apparentemente minori: «Non sono solo le grandi questioni mai affrontate che stanno determinando la morte della città. Sono anche le piccole cose, le piccole crepe mai risanate, le piccole buche mai rattoppate che col tempo e con l’incuria diventano voragini insanabili a determinare il collasso, anche fisico, della nostra comunità».

Greco evidenzia inoltre come gli interventi di manutenzione ordinaria siano spesso meno visibili rispetto ad altre opere, ma non per questo meno importanti: «Certo, mettere in sicurezza quel muro sicuramente avrebbe avuto meno visibilità dell’inaugurazione di un museo o della tribuna della piscina comunale, avrebbe preso meno like sui social, non avrebbe fatto “rumore” ma sarebbe stata la cosa giusta da fare».

Infine, il consigliere esprime preoccupazione per il futuro e per le possibili conseguenze dell’attuale situazione: «Adesso chissà per quanto tempo quel muro resterà così, chissà se saremo di fronte all’ennesimo “caso Pisciotto” o all’ennesima Panoramica. Chissà quanti altri muri crolleranno e quante strade saremo costretti a chiudere per l’incuria di chi per 11 anni ha amministrato questa città dando più importanza all’apparenza che alla sostanza delle cose».