Enna: crollo di un’abitazione abbandonata in via Sant’Onofrio

Dalle prime ore della notte scorsa i Vigili del Fuoco del Comando di Enna sono impegnati per il crollo di una abitazione abbandonata in via Sant’Onofrio a Enna. Oltre alla paura per i residenti in zona, svegliati dal boato, è rimasta danneggiata una vettura.

Al momento i Vigili del Fuoco stanno lavorando sia per mettere in sicurezza la parte non coinvolta nel crollo che per consentire alle famiglie rimaste isolate di poter uscire. Nelle prossime ore è previsto anche l’intervento del mezzi di movimento terra del Comune. Sul posto sono presenti anche i tecnici comunali.