Enna, crollo contrada Ferrante, Futuro Nazionale: “Non è più tollerabile lasciare l’area in queste condizioni”

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Il Comitato Costituente di Futuro Nazionale di Enna 1054, per il tramite del suo referente, l’avvocato Carmelo Mirisciotti, interviene in merito al crollo del muro di contenimento in contrada Ferrante, a Enna Bassa, avvenuto alcuni mesi fa, e alla situazione della viabilità in via Civiltà del Lavoro e nelle aree adiacenti al plesso scolastico “Gallone”.

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Il Comitato, come peraltro segnalato da diversi cittadini, esprime «profonda preoccupazione per i ritardi nell’avvio dei lavori di ripristino, a fronte di danni strutturali stimati in parecchie centinaia di migliaia di euro per la sola messa in sicurezza dell’area colpita dal dissesto».

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“Lasciare una zona nevralgica della città, frequentata quotidianamente da centinaia di studenti, famiglie e pendolari, in uno stato di perenne precarietà e con carreggiate ridotte da transenne non è più tollerabile ed evidenzia la totale assenza di una programmazione d’emergenza – comunica Mirisciotti -. La sicurezza dei bambini e dei pedoni e il diritto a una viabilità dignitosa non possono essere subordinati ai tempi biblici della burocrazia o ai rimpalli di responsabilità”.

Secondo Futuro Nazionale, la vicinanza del crollo a un polo scolastico rende la situazione «una vera e propria bomba a orologeria idrogeologica, aggravata dai recenti eventi meteorologici che hanno messo in ginocchio diverse strutture pubbliche della provincia».

Il Comitato Costituente di Futuro Nazionale Enna 1054 esorta formalmente l’Amministrazione Comunale e gli uffici tecnici preposti a «sbloccare immediatamente i fondi e l’iter burocratico per l’apertura del cantiere di ricostruzione del muro di sostegno».

Tra le richieste anche quella di «garantire percorsi pedonali e veicolari totalmente sicuri per l’accesso e l’eventuale evacuazione del plesso scolastico Gallone» e di «presentare un cronoprogramma pubblico e trasparente dei lavori, ponendo fine alla politica delle soluzioni tampone che penalizza residenti e commercianti di Enna Bassa».

Il Comitato conclude affermando che «non assisterà passivamente al degrado delle infrastrutture cittadine e continuerà a vigilare affinché venga restituita immediata dignità e sicurezza al territorio urbano».