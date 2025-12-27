Enna: crolla un muro nei pressi del cimitero

PUBBLICITÀ

Un muro di contenimento è crollato nelle ultime ore nella piazza antistante l’ingresso principale del cimitero di Enna. L’episodio si è verificato con ogni probabilità a seguito delle intense precipitazioni che hanno interessato il territorio nelle scorse ore.

Il cedimento ha interessato una porzione significativa della struttura, con il distacco di materiale e parti metalliche che si sono riversate sulla sede stradale sottostante. Sul posto sono visibili detriti e frammenti del muro, oltre alla ringhiera divelta dal crollo.

Sono in corso le verifiche tecniche per accertare le cause esatte del cedimento.