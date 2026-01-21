Enna, crolla un muro in viale delle Olimpiadi. Due frane ad Aidone

Ennesima giornata impegnativa per i Vigili del Fuoco del Comando di Enna. Sono oltre 100 gli interventi effettuati dai VVF, tutti conseguenti all’emergenza maltempo.
Oltre ai numerosi interventi per la rimozione di alberi abbattuti sulla sede stradale, in serata sono state fronteggiate le maggiori criticità.
Ad Enna, in via delle Olimpiadi, a seguito del crollo di un muro, per scongiurare l’accesso di persone è stato allertato il Nucleo cinofilo regionale.
Ad Aidone, invece, due grosse frane hanno quasi isolato il centro abitato.
Oltre ai Vigili del Fuoco sta intervenendo anche Anas, con mezzi di movimento terra, per rimuovere i detriti e ripristinare la viabilità.