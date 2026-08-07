Enna, crolla un masso dalla cinta muraria del Castello di Lombardia

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Un masso della cinta muraria del Castello di Lombardia è crollato questa notte, sul versante che guarda a Enna Bassa, a causa del nubifragio che ieri pomeriggio ha interessato duramente il territorio ennese.

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L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mirello Crisafulli, ha disposto la chiusura parziale della strada perimetrale, lasciando libero l’accesso all’ingresso del maniero, al piazzale Euno, e alla Rocca di Cerere, e ha convocato un tavolo tecnico per martedì 25 agosto con tutti i soggetti interessati.

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L’ Amministrazione ritiene necessario un intervento coordinato, sia ordinario che di consolidamento strutturale, sottolineando come il Castello di Lombardia, tra i più belli e grandi d’Italia e d’Europa, sia un bene che per la sua importanza storica trascende i confini comunali. Per questo ha ritenuto opportuno convocare un tavolo tecnico con Soprintendenza e Demanio, con un invito trasmesso per conoscenza anche alla Prefettura, affinché si possa individuare il percorso più adeguato alla messa in sicurezza e alla valorizzazione del bene.

«Il Castello di Lombardia rappresenta il più grande complesso fortificato d’Italia ed è motivo di orgoglio per la città di Enna, per l’intero territorio e per la Regione Siciliana», afferma l’Assessore al Turismo, Marilisa Milano, e continua: «Per il suo straordinario valore storico, culturale e identitario, è necessario avviare un percorso condiviso con tutti gli enti competenti, finalizzato alla sua tutela, alla riqualificazione e alla piena valorizzazione, garantendone al contempo una fruizione sicura e accessibile ai cittadini e ai visitatori».