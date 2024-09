PUBBLICITÀ

I Vigili del Fuoco del Comando di Enna alle ore 10 sono intervenuti a Pergusa per il crollo di un solaio in costruzione. I Vigili del Fuoco hanno estratto vivi dalle macerie quattro operai, uno dei quali è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso. Gli altri tre sono stati trasportati presso gli Ospedali di Enna e Piazza Armerina.

Sulle cause sono in corso le indagini. Sul posto anche i Carabinieri.