Enna: Croce Rossa, iniziativa di solidarietà in favore delle famiglie bisognose

Si è svolta ieri in vista delle ormai imminenti festività pasquali presso i locali della Croce Rossa di Enna una nuova distribuzione di generi alimentari alle famiglie vulnerabili del territorio. I volontari della Croce Rossa, coordinati dal presidente Mario Petralia e dalla responsabile dell’area sociale Rossana Paratore, assistono numerose famiglie con bambini donando loro, oltre alle derrate alimentari, anche numerosi giocattoli.

“Purtroppo le richieste di aiuto – dichiara il presidente Antonino Insinga – sono in forte aumento causa Covid prima, perdita di lavoro, spese impreviste, caro bollette e quant’altro. Le famiglie si trovano veramente in grossissime difficoltà. Ed è per questo motivo che il Comitato di Enna – prosegue – si prodiga giornalmente per alleviare il più possibile le difficoltà economiche e psicologiche della gente. Sottolineiamo anche l’importante collaborazione della ditta Eurospin di Enna e la generosità dei loro clienti con l’ausilio del carrello alimentare sospeso”.