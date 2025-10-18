Enna: Croce Rossa e Anpas diffondono la cultura delle Manovre Salvavita

PUBBLICITÀ

Si è svolta oggi anche a Enna la Giornata mondiale delle Manovre Salvavita, organizzata dal Comitato della Croce Rossa Italiana di Enna, in collaborazione con l’Associazione Anpas.

All’iniziativa hanno partecipato, oltre a numerosi cittadini, anche diversi rappresentanti di associazioni locali, tra cui – per citarne alcune – il Sant’Anna Calcio, la Compagnia Arcieri Medievali Federico II, l’Associazione Vigili del Fuoco in pensione, il C.S.I. e l’Unione Rugby Enna.

Gli istruttori della Croce Rossa e dell’Anpas hanno diffuso la cultura della prevenzione e del primo soccorso, mostrando al pubblico le manovre salvavita attraverso dimostrazioni pratiche.

Il coordinatore dell’evento, Mario Petralia, e la presidente del Comitato CRI di Enna, Maria Grazia Rizzo, nel ringraziare i partecipanti, il Comune di Enna per la concessione del suolo e il Comandante della Polizia Locale per la disponibilità, hanno dichiarato che l’iniziativa sarà riproposta anche in altri comuni della provincia di Enna per continuare l’attività di sensibilizzazione sul tema.