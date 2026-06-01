Enna, Croce Rossa: 28 nuovi volontari superano gli esami del corso base

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Presso la sede della Croce Rossa di Enna, 28 aspiranti volontari hanno superato ieri brillantemente gli esami finali del corso base.

La commissione d’esame, composta dal presidente Maria Grazia Rizzo e dai docenti Antonino Insinga e Mario Petralia, coadiuvata dal vicepresidente Ivan Pastorelli e dal segretario Luca Maria Ferraro, ha sottoposto gli allievi volontari a una prova scritta con 30 domande a risposta multipla, una prova orale e una prova pratica.

Grande soddisfazione è stata espressa, al termine degli esami, dal presidente del Comitato di Enna, che ha rivolto gli auguri di buon servizio ai nuovi volontari, invitandoli a mettersi subito a disposizione della collettività e, in particolare, delle fasce più deboli della popolazione.