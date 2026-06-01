Enna, Croce Rossa: 28 nuovi volontari superano gli esami del corso base

Presso la sede della Croce Rossa di Enna, 28 aspiranti volontari hanno superato ieri brillantemente gli esami finali del corso base.
La commissione d’esame, composta dal presidente Maria Grazia Rizzo e dai docenti Antonino Insinga e Mario Petralia, coadiuvata dal vicepresidente Ivan Pastorelli e dal segretario Luca Maria Ferraro, ha sottoposto gli allievi volontari a una prova scritta con 30 domande a risposta multipla, una prova orale e una prova pratica.
Grande soddisfazione è stata espressa, al termine degli esami, dal presidente del Comitato di Enna, che ha rivolto gli auguri di buon servizio ai nuovi volontari, invitandoli a mettersi subito a disposizione della collettività e, in particolare, delle fasce più deboli della popolazione.