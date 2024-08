Enna: crisi idrica, in azione anche i volontari della Protezione Civile

PUBBLICITÀ

I volontari dell’Ente Corpo Protezione Civile di Enna si stanno adoperando in questi giorni per fornire assistenza in merito alla crisi idrica nella città di Enna.

Secondo le priorità stabilite dal Centro Operativo Comunale, i volontari stanno distribuendo acqua ad uso civile non potabile a chi, con l’attuale turnazione della distribuzione idrica, si trova in stato di necessità. Durante le operazioni di assistenza si stanno utilizzando anche mezzi e attrezzature messi a dispozione dal Dipartimento Protezione Civile Regionale.