Enna: crisi idrica, ecco il numero per contattare il centro operativo comunale

PUBBLICITÀ

Il COC, Centro Operativo Comunale, del Comune di Enna sarà operativo tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 16,00 e sarà contattabile al numero telefonico 093540526. E’ stato attivato dal sindaco della città in merito all’attuale situazione di crisi idrica.

PUBBLICITÀ

A seguito di alcune segnalazioni aventi per oggetto la mancata erogazione idrica odierna in alcune zone della città, secondo quanto previsto dalla turnazione vigente, il COC ha provveduto a contattare per le vie brevi il gestore del servizio idrico che ha informato circa un ritardo sull’apertura della distribuzione in alcune zone cittadine per un problema tecnico che è stato prontamente risolto. Il gestore assicura, pertanto, l’erogazione entro la giornata odierna per queste utenze.