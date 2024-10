Enna: crisi idrica, collegamento in diretta lunedì su Rai3 nel programma di Massimo Giletti

PUBBLICITÀ

Lunedì in prima serata su Rai3 nuovo appuntamento con Massimo Giletti e “Lo Stato delle Cose”.

Tra gli argomenti trattati in questa puntata, Mario Tozzi commenterà il reportage realizzato in Sicilia tra dissalatori abbandonati e la disperazione dei cittadini di Enna, collegati in diretta, che reclamano l’acqua che ormai arriva solamente una volta a settimana.

“Lo Stato delle Cose” è un programma di Massimo Giletti, Emanuela Imparato, Massimo Martelli. Scenografia Maurizio Zecchin. La regia è di Alessandro Renna. A cura di Arianna Ciulla e Simona Gubellini. Capo progetto Luisa Pistacchio.