Enna: crisi idrica, aziende agricole a secco in Contrada Caliato-Mendola

Cinque aziende agricole e zootecniche in Contrada Caliato-Mendola, ad Enna, sono senza acqua da diversi giorni poiché l’acqua dell’acquedotto non arriva più. Le aziende interessate, che allevano circa 200 bovini e 600 ovini, si trovano in una situazione critica.

Due giorni fa, grazie a un’autocisterna della Forestale attivata su richiesta del Consorzio di Bonifica, è stato effettuato un rifornimento di acqua, ma si è trattato solamente di una soluzione tampone che non copre il fabbisogno idrico delle aziende e delle famiglie interessate.

Per far fronte a questa emergenza, è stato richiesto un incontro con il Sindaco e una PEC è stata inviata al Prefetto, nella speranza di accelerare gli interventi. L’ASP è stata allertata, considerando il rischio di una possibile emergenza igienico-sanitaria.

Il Centro Operativo Comunale (Coc) si sarebbe attivato programmando l’invio di alcune autobotti, ma la gravità della situazione richiede soluzioni strutturali per garantire un approvvigionamento idrico più consistente e costante.

Nel frattempo, le famiglie e le aziende colpite stanno cercando di autofinanziarsi per organizzare autobotti private, un’operazione che comporta però costi elevati e non sostenibili a medio e lungo termine.