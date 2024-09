Enna: crisi idrica, Adiconsum Cisl chiede incontro all’Ati

PUBBLICITÀ

L’Adiconsum Cisl Agrigento Caltanissetta Enna, in considerazione dell’aggravarsi della crisi idrica nella provincia di Enna, situazione che sta arrecando notevoli disagi alla cittadinanza, ha richiesto un incontro con l’ATI, l’Assemblea Territoriale Idrica, per discutere delle possibili soluzioni da adottare.

“Abbiamo richiesto questo incontro, di concerto con la nostra segretaria generale Carmela Petralia – dichiara il presidente territoriale dell’Adiconsum, Giuseppe Di Luca – per capire se si possano apportare degli accorgimenti riguardo alle turnazioni idriche, al fine di venire incontro alle necessità degli utenti e delle attività commerciali, gravemente colpiti dalle attuali turnazioni. Sappiamo che i margini di intervento sono limitati, ma confidiamo nel buon senso e ci appelliamo a chi di competenza, ognuno per la propria parte, per cercare di trovare delle soluzioni a questo drammatico problema anche nel medio e lungo termine”.