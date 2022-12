Enna: crisi delle attività commerciali, Cidec scrive al Comune

L’associazione provinciale Cidec di Enna e i commercianti del centro storico aderenti all’organizzazione hanno inviato una nota all’Amministrazione e al Consiglio Comunale del capoluogo per informare “della necessità e urgenza di attuare misure che permettano il contenimento dell’attuale e conclamata crisi economica ed un rapido rilancio del comparto imprenditoriale”.

Tra le richieste, il ripristino dei posti auto siti nell’ultimo tratto del Belvedere Marconi “per agevolare le attività commerciali limitrofe, trattandosi di attività prettamente legate alla movida e, quindi, svolte in orari di completa assenza di copertura delle navette, nelle more di nuovi parcheggi anche al coperto”; ma anche “un piano operativo per incentivare nelle ore diurne i dipendenti delle pubbliche amministrazioni all’utilizzo dei bus navetta”, “la possibilità di limitare l’utilizzo delle strisce blu a 30 minuti con successivo ricambio necessario e obbligatorio delle autovetture in sosta in orario diurno, in Piazza San Francesco, in tutto il tratto di via Roma da San Marco a Piazza Coppola e da Piazza Balata a Piazza San Tommaso.

“Specifichiamo – concludono dall’associazione – che non si vuol creare un danno a nessuno, né ostacolare il cammino verso una città più sostenibile. Siamo disponibili ad un dialogo sempre proficuo per il bene della città e delle attività commerciali”.