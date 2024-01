Enna: crisi del comparto agricolo, sit-in davanti alla Prefettura

PUBBLICITÀ

Sit-in questa mattina di agricoltori e allevatori del territorio davanti alla Prefettura di Enna per manifestare il profondo disagio del comparto. Il sit-in era stato programmato dopo l’assemblea regionale dello scorso 17 gennaio tenutasi a Pergusa.

Durante la mattinata è stato consegnato un documento in Prefettura, nel quale sono riprese le note delle politiche agrarie contenute nel Documento di Taormina, stilato durante una riunione informale tra i ministri dell’agricoltura europei nel settembre del 2003.

“Abbiamo voluto riprendere queste note – si legge nel documento consegnato in Prefettura dagli agricoltori e dagli allevatori siciliani – perché l’Italia si è sempre mostrata sensibile alle questioni riguardanti lo crescita dei paesi in via di sviluppo e che proprio in quegli anni sperimentava, essa stessa, una marginalizzazione del suo sistema agricolo durante la costituzione e lo sviluppo dell’UE”.

Tra le prossime iniziative un ulteriore presidio in attesa di ricevere risposte dalle istituzioni.

Questi gli argomenti elencati nel documento posti all’attenzione del Prefetto:

• Incentivi per chi assume giovani.

• Aiuti intelligenti per la valorizzazione dei prodotti agricoli.

• Controllo dei Mercati con prezzi speculativi

• Controllo e r dei prodotti esteri fortemente concorrenziali sui mercati interni.

• Credito d’imposta permanente sul gasolio agricolo.

• Bloccare la distruzione degli allevamenti con piani di eradicazione di Tbc e BR che nel nome della salute pubblica e senza facoltà di appello continuano a procedere con la mattanza degli allevamenti bovini, bufalini e ovi-caprini.

• Eliminazione “definitiva” della voce Irpef terreni agricoli.

• Pagamento immediato dei premi dell’indennità compensativa, del biologico.

• Pagamento di tutti gli aiuti comunitari e nazionali, per dare ossigeno al comparto agro-zootecnico che da oltre 8 mesi è in crisi cronica dovuta alla grave siccità che in tutta la Sicilia ha provocato danni per centinaia di milioni di euro.

• Aiuto alle aziende con garanzia regionale di prestiti bancari agevolati quinquennali.

• Deroga contributi previdenziali.

• Interruzione della distrazione dei fondi destinati al biologico verso la produzione integrata, che è obbligatoria dal 2014.

• Valorizzazione piena dell’agrobiodiversità siciliana, che corrisponde al 25% di quella europea, contro la produzione della polvere di insetti e larve, dei cibi sintetici (carne, latte e formaggi), e le proposte di liberalizzare la sperimentazione degli ETA (i nuovi OGM) a campo aperto.

• Affidare agli agricoltori la produzione dell’energia verde, mentre oggi la Regione Siciliana ha dato la possibilità a società estere di acquisire terreni a poco prezzo e di produrre energie distruggendo paesaggio ed ambiente, compromettendo la vocazione turistica della Sicilia.

• Risoluzione dei contenziosi legali con l’Inps che ha già ricevuto i soldi da Agea e non li sgrava.

• Riequilibrio dei contributi con le aziende del nord.

• Semplificazione Bandi.

• Affidamento a persone competenti e di alto profilo la redazione di bandi e decreti riguardanti l’agricoltura e l’allevamento.

• Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e formazione digitale dei funzionari.

• Elaborazione di un PIANO AGRICOLO REGIONALE a fronte di una politica di condominio.

• Istituzione di una CABINA DI REGIA UNICA che eviti le azioni di piccolo cabotaggio.

• Intervento più corposo da parte della Regione per sostenere le aziende colpite dalla Peronospora.

• Piano efficace per il controllo degli incendi nella nostra isola.

• Ripristino dell’accesso agli agronomi alla piattaforma AGEA.

• Piano di controllo sulla selvaggina.

• Detassazione per le aziende del settore primario che assumono lavoratori under 39.

• Misure a sostegno delle piccole imprese agricole siciliane, contro la tendenza che, da vent’anni a questa parte le ha viste ridursi all’osso.