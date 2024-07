Enna: crisi climatica, il tour di Bonelli (Avs) fa tappa al Lago di Pergusa

PUBBLICITÀ

Questa settimana, venerdì 12 e sabato 13, il portavoce di Europa Verde e deputato di AVS, Angelo Bonelli, inizierà un tour in Italia per raccogliere storie e testimonianze sulle conseguenze della crisi climatica. La prima tappa sarà in Sicilia. Nel pomeriggio di venerdì Bonelli sarà al Lago di Pergusa per un incontro con un meteorologo alle 18:00.

“Oltre alla realizzazione di una docu-inchiesta – si legge nella nota stampa – il tour di Bonelli vuole mettere in luce le storie e le difficoltà affrontate a causa della crisi climatica, promuovendo al contempo soluzioni sostenibili e politiche ambientali efficaci”.