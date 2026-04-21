Enna, Crisafulli sceglie Pergusa per un nuovo incontro con la città

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Nuovo appuntamento con la città per Mirello Crisafulli, domani pomeriggio, alle ore 18.00, il candidato sindaco di Enna, insieme ai suoi sostenitori, sarà a Pergusa. L’incontro è fissato davanti all’ingresso principale del circuito.

Dopo il Pisciotto, l’ex senatore sceglie ancora una volta un luogo simbolo per incontrare cittadini e stampa, proseguendo nel suo percorso di ascolto e confronto diretto con il territorio. Pergusa, crocevia di storia, mito e paesaggio, rappresenta una risorsa importante per Enna, con grandi opportunità legate anche a un turismo ambientale e sportivo sostenibile.

Proprio su questi temi si concentrerà la passeggiata elettorale, pensata come momento di dialogo aperto con la comunità ennese. L’obiettivo è raccogliere istanze, proposte e criticità, ma anche delineare una visione concreta di sviluppo che valorizzi Pergusa. L’iniziativa sarà inoltre l’occasione per dissipare ogni dubbio e approfondire le proposte programmatiche.

Crisafulli rilascerà alla stampa anche alcune dichiarazioni sul tema della gestione dell’acqua.