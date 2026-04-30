Enna: Crisafulli presenta cinque liste e 120 candidati

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Si è svolta nel pomeriggio di ieri, nella sala convegni dell’Hotel Garden di Pergusa, la presentazione ufficiale della coalizione a sostegno della candidatura a sindaco di Mirello Crisafulli. All’incontro hanno preso parte cittadini, sostenitori e rappresentanti politici.

Ad aprire i lavori sono stati gli interventi dei rappresentanti istituzionali e politici: Piero Capizzi, presidente del Libero Consorzio di Enna, l’onorevole Stefania Marino, deputata Pd alla Camera, l’onorevole Fabio Venezia, deputato Pd all’Assemblea regionale siciliana, e Marinella Adamo, designata assessore alla Pubblica Istruzione.

Nel corso del suo intervento, Adamo ha affrontato il tema dei servizi nel campo dell’istruzione, soffermandosi sulle possibili azioni da intraprendere a breve, medio e lungo termine, sul potenziamento dell’organico, sulle modalità di rafforzamento della dimensione relazionale tra i giovani in città e sul possibile supporto derivante da un dialogo con gli atenei universitari.

Presenti al tavolo anche gli altri due assessori designati, Tiziana Arena e Michele Sabatino, il segretario cittadino del Pd, Giuseppe Seminara, e Fabio Di Natale, segretario dei Giovani Democratici. A moderare l’evento Katya Rapé, segretaria provinciale del Pd.

Durante l’incontro sono state presentate le cinque liste che compongono la coalizione a sostegno del candidato di centrosinistra: “Enna Democratica”, “Torre – Sinistra Democratica”, “Democratici e Progressisti”, “Movimento Progressista e Democratico per Enna” e “Prima Enna – Lista Civica Indipendente”.

I candidati sono complessivamente 120, tra donne e uomini, provenienti da diversi ambiti professionali e sociali, tra cui liberi professionisti, imprenditori, artigiani e studenti universitari.

Tra i candidati figurano otto consiglieri uscenti. L’età media della coalizione si attesta attorno ai quarant’anni, con la candidata più giovane di 22 anni.

La coalizione sostiene il progetto politico e amministrativo proposto da Mirello Crisafulli per la città di Enna.

“Mi chiedo, per mantenermi in sintonia con la manifestazione di ieri, i cammelli dove li avete lasciati, perché le truppe ci sono e le nostre sono le migliori”. Apre con una battuta il candidato Sindaco Mirello Crisafulli e tira dritto preferendo parlare di programmi e di quello che la sua Giunta deve affrontare: “un piccolo Risorgimento”.

“Noi abbiamo scelto di lavorare – ha evidenziato Crisafulli – tutti insieme con una squadra di assoluto valore, per ridare dignità di capoluogo di provincia alla nostra città. Dobbiamo ascoltare e parlare con la gente che deve lavorare con noi. Enna Alta, Enna Bassa e Pergusa, devono essere un tutt’uno e qui i nostri giovani devono sentirsi protagonisti di una nuova stagione.”