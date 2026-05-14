Enna: Crisafulli incontra il mondo sportivo

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Lunedì 18 maggio, alle 19:00, all’Hotel Sicilia, il candidato a sindaco Mirello Crisafulli apre il confronto con le realtà sportive cittadine.

L’incontro è parte di un percorso programmatico che ha già prodotto una proposta articolata su impianti, manutenzione, spazi associativi e rapporto tra sport e università.

L’iniziativa punta a raccogliere testimonianze e istanze da società, dirigenti, tecnici, atleti e famiglie, nella convinzione che una visione credibile per la città non possa prescindere da chi lo sport lo pratica e lo organizza ogni giorno.

«Vogliamo ascoltare chi, con sacrificio e grande passione, tiene aperti luoghi di aggregazione e costruisce comunità tutti i giorni», ha dichiarato Crisafulli.

Per il candidato e la coalizione che lo sostiene, lo sport non è un tema marginale nell’agenda amministrativa anzi, rappresenta un presidio educativo, sociale e territoriale imprescindibile per la crescita individuale e collettiva, oltre che una leva concreta di sviluppo locale.

L’appuntamento del 18 maggio si inserisce in una serie di incontri tematici con cui Crisafulli sta costruendo la propria proposta per Enna attraverso il dialogo costante con i protagonisti della vita cittadina.

L’incontro sarà aperto alla cittadinanza.