Enna: Crisafulli in via Civiltà del Lavoro per un incontro sulla viabilità

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Il candidato sindaco Mirello Crisafulli sarà oggi, martedì 28 aprile, alle ore 18.30, in via Civiltà del Lavoro, a Enna bassa, nei pressi della scuola Nino Savarese, complesso Gallone, per un incontro con la cittadinanza dedicato al tema della viabilità.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di confronto con i cittadini sui problemi del territorio, a partire dalle questioni considerate più urgenti. Al centro dell’incontro ci sarà la situazione di via Civiltà del Lavoro e viale delle Olimpiadi, interessate da modifiche alla circolazione dopo il crollo del muro di contenimento che separa le due strade.

La chiusura parziale del tratto, delimitato da transenne da diversi mesi, ha avuto ripercussioni non solo sui residenti della zona Ferrante, ma anche sulla viabilità complessiva di Enna bassa, area quotidianamente attraversata da residenti, studenti universitari e automobilisti.

Nel corso del sopralluogo, Crisafulli e i suoi sostenitori intendono confrontarsi con i cittadini sulle criticità presenti e sulle possibili soluzioni da adottare per migliorare la circolazione e la sicurezza della zona.