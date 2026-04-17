Enna, Crisafulli in contrada Pisciotto: “Se non si sbrigano, finisce come a Niscemi”

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Parte dal contatto con il territorio la corsa di Vladimiro Crisafulli alle amministrative di Enna. Il candidato a sindaco, accompagnato da una nutrita delegazione del Partito Democratico cittadino, ha effettuato questo pomeriggio un sopralluogo in contrada Pisciotto per verificare di persona le condizioni di uno dei quartieri storici della città, da anni alle prese con fenomeni di degrado urbano e criticità strutturali.

Per l’ex senatore si è trattato anche di un ritorno nei luoghi dell’infanzia. Crisafulli ha ricordato come quello fosse il suo quartiere da bambino e come la villa, oggi in completo stato di abbandono, fosse il teatro dei suoi giochi. Vederla ridotta in queste condizioni, ha confidato ai presenti, “fa piangere il cuore”.

Durante la visita il candidato ha incontrato i commercianti della zona, duramente provati da una situazione che si trascina da tempo. Il Pisciotto, una delle principali porte di ingresso in città, attende da anni interventi significativi di recupero idrogeologico. A ogni pioggia, hanno raccontato i residenti, i locali finiscono puntualmente allagati; la viabilità è seriamente compromessa e la zona è stata più volte interdetta al traffico per rischio di frane.

Rivolgendosi al suo gruppo dirigente, Crisafulli ha proposto di coinvolgere il dipartimento di Ingegneria dell’Università Kore, auspicando in particolare alla collaborazione dell’ingegner Francesco Castelli, docente ed esperto di geotecnica, per chiedere di effettuare un sopralluogo esplorativo. L’obiettivo è duplice: ottenere una valutazione preliminare della situazione e, successivamente, analizzare il progetto di intervento già esistente per capire la sua fattibilità. È in questo contesto che è arrivato l’avvertimento preoccupato del candidato a sindaco: “Se non si sbrigano, finisce come a Niscemi”, in riferimento alle note vicende di dissesto che hanno interessato il comune nisseno.

Attorno al candidato si è raccolta una folla numerosa. Presenti anche i vertici provinciali del PD, tra cui l’onorevole Stefania Marino, che sostiene con determinazione la candidatura di Crisafulli. La parlamentare ha puntato il dito contro l’amministrazione uscente, accusata di aver fallito sul fronte della zona Pisciotto e di essersi preoccupata più di attaccare l’opposizione che di affrontare i problemi reali di negozianti e residenti, magari cercando una interlocuzione utile ad affrontare la questione. Un quartiere, ha sottolineato Marino, “dove non c’è più vita, ma che resta uno dei più antichi di Enna e che per questo va recuperato, salvaguardato e restituito alla collettività”.

Fabio Marino