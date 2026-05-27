Enna: Crisafulli, giovedì il comizio di ringraziamento in Piazza Vittorio Emanuele

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Piazza Vittorio Emanuele torna il palcoscenico naturale di una vittoria unanime, quella di Mirello Crisafulli e della sua coalizione. Il neo sindaco di Enna sceglie giovedì – il giorno simbolo delle sue sfide elettorali – alle ore 19:30 per il comizio di ringraziamento e per festeggiare insieme a tutta la città l’esito referendario di questa tornata elettorale.

Enna volta pagina, a partire dalla grande festa in musica che si terrà dopo gli interventi sul palco. Non si arresta il clima di festa e l’entusiasmo tra le fila della coalizione e i cittadini che in questi mesi hanno sostenuto con forza la candidatura di Crisafulli. La sua vittoria è stata un verdetto senza diritto di replica: 9.975 voti, la fiducia incondizionata della sua città. Due elettori su tre hanno scelto lui. Sedici i consiglieri eletti a Sala Euno, nove dalla lista «Enna Democratica», con il consigliere più votato dell’intera competizione, Marco Greco, e la più giovane, Laura Alvano, di soli 22 anni.

Crisafulli già ribattezzato «il primo sindaco comunista di Enna», punta al cuore della città: ricostruire il tessuto sociale e l’identità di capoluogo di provincia. «Abbiamo già vinto il campionato», ha detto, «ora dobbiamo candidarci a vincere la Coppa dei Campioni».

«Vi aspetto tutti in piazza domani sera — nessuno escluso — perché questa città non si ricostruisce senza la sua gente, che ha scelto noi per puntare al futuro. Il lavoro da fare sarà moltissimo, ma con il sostegno di tutti ce la faremo. Ci avete dato un mandato chiaro, fare rinascere Enna, e lo rispetteremo fino in fondo».