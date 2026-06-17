Enna, Crisafulli: “Confido in una pronta riconvocazione del Consiglio comunale”

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Questa la dichiarazione del sindaco di Enna Mirello Crisafulli in seguito al consiglio comunale di ieri.

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«Confido in una pronta riconvocazione del Consiglio comunale», ha commentato il sindaco. «Così da poter presto procedere con gli altri adempimenti e dare pronto seguito agli indirizzi dati dalla giunta, tra cui le variazioni di bilancio per la festa patronale e la programmazione estiva, la rottamazione quinquies e la revoca dello stato di liquidazione dell’Ente Autodromo di Pergusa. Su questi temi serve responsabilità da parte di tutti».

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