Enna, Crisafulli chiude la campagna elettorale: «La città deve tornare a essere viva»

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Piazza Vittorio Emanuele ha ospitato il comizio di chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco Mirello Crisafulli, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

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Al fianco di Crisafulli erano presenti la squadra di governo con gli assessori designati, l’onorevole Stefania Marino, l’onorevole Fabio Venezia, Marinella Adamo, Tiziana Arena e Michele Sabatino, insieme alla coalizione a sostegno della sua candidatura. Presenti anche l’onorevole Ugo Grimaldi, il presidente del Libero Consorzio Piero Capizzi, il segretario cittadino del Pd Giuseppe Seminara, il direttivo del partito e i Giovani Democratici.

Nel corso degli interventi è stato richiamato il programma della coalizione, con particolare attenzione ai temi dello sviluppo, del patto generazionale, delle infrastrutture, della sanità, del centro storico, di Pergusa e del ruolo universitario della città.

Giuseppe Seminara, segretario cittadino del Pd, ha sottolineato l’importanza del progetto politico e dell’unità della squadra impegnata nella campagna elettorale, ringraziando i Giovani Democratici “per la maturità che hanno dimostrato nell’affrontare questa sfida”.

L’onorevole Ugo Grimaldi ha ribadito il proprio sostegno a Mirello Crisafulli, definendolo “l’uomo del fare, l’uomo della concretezza, l’unico capace di fermare questo declino inesorabile verso il quale va la città”.

Tiziana Arena ha indicato tra le priorità il miglioramento delle connessioni, dei servizi e della qualità urbana, con l’obiettivo di realizzare una visione unitaria della città e superare la logica emergenziale. Tra le proposte richiamate, anche la costituzione di un forum permanente tra ordini professionali, università, imprese e Comune, oltre a un confronto istituzionale con Provincia, Regione e Stato sulle grandi opere infrastrutturali.

«I dati statistici ci inchiodano agli ultimi posti in termini di ricchezza e lavoro», ha detto Michele Sabatino. «Abbiamo il dovere morale di intraprendere un’azione decisa di cambiamento, con nuovi investimenti, centri di ricerca e innovazione e un piano serio di riqualificazione urbana». Sabatino ha richiamato anche l’esigenza di restituire identità e “anima” alla città.

Marinella Adamo ha spiegato le ragioni del proprio sostegno a Crisafulli, richiamandone “coerenza, esperienza politica e capacità di catalizzare professionalità e competenze”. Ha poi posto il tema del progressivo trasferimento di uffici e funzioni verso Caltanissetta. «Restare a guardare non fa onore a nessuno», ha dichiarato. «Dobbiamo difendere ciò che abbiamo, opponendoci a scelte penalizzanti come l’accorpamento dei licei e lo spostamento del provveditorato agli studi».

Stefania Marino ha affermato che Enna, dopo undici anni di amministrazione, «vive un periodo troppo lungo di stallo e incertezza». La proposta della coalizione, ha spiegato, punta su rilancio economico, sociale e universitario, contrasto allo spopolamento, attenzione alle fasce più deboli e ricostruzione della fiducia tra cittadini e istituzioni. Tra gli interventi indicati: progetto esecutivo sulla mobilità entro i primi cento giorni, incentivi fiscali alle imprese locali per i primi tre anni, riqualificazione del Lago di Pergusa e bandi per il recupero dei negozi sfitti nel centro storico.

Fabio Venezia ha richiamato la “compostezza” del candidato, sottolineando che Crisafulli “non ha mai risposto alle provocazioni”. «Qui ci giochiamo il futuro non solo della città ma dell’intera provincia. I prossimi 10 anni dipenderanno dall’esito di queste elezioni», ha detto. Venezia ha poi indicato tra le prime azioni quella di andare a Palermo per reclamare all’assessorato alla Sanità l’istituzione del quarto Policlinico universitario.

Nel suo intervento conclusivo, Crisafulli ha aperto con un riferimento alla situazione internazionale, parlando di “un mondo in cui non valgono più le regole ma la logica del più forte” e auspicando che in Europa prevalga l’autonomia politica, con una strategia basata su tavoli politici per mettere fine ai conflitti. Ha espresso solidarietà al popolo palestinese e alla Flottilla.

Tornando ai temi locali, Crisafulli ha descritto Enna come “una città spenta, che hanno fatto addormentare e anestetizzare”. Ha quindi richiamato il dato dello spopolamento, parlando di 4.000 abitanti persi negli ultimi 11 anni. “Vergognosa la distrazione e la sufficienza con cui chi ha amministrato ha trattato questa vicenda come se nulla fosse”, ha dichiarato, ringraziando la Kore “che ha consentito a Enna di resistere, nonostante in questi anni hanno tentato di schiacciarla e isolarla”.

Tre le priorità indicate dal candidato. La prima riguarda il Policlinico universitario: “Il giorno dopo il voto, a Palermo dovremo avviare le procedure per la realizzazione del policlinico universitario a Enna, non a Caltanissetta”. L’obiettivo, ha spiegato, include l’ampliamento dell’offerta sanitaria, il potenziamento dell’ospedale esistente e l’utilizzo di altre strutture, come l’ex CISS, per costruire un polo sanitario di riferimento per le aree interne della Sicilia.

Il secondo punto riguarda il collegamento stabile tra le aree della città, per ricongiungere la parte alta, la parte bassa e le contrade. “Ci sono migliaia di abitazioni sparse nelle contrade e senza servizi”, ha affermato Crisafulli, richiamando anche la necessità di un confronto con Ferrovie dello Stato sull’avvicinamento della stazione alle esigenze della città.

Il terzo tema riguarda la valorizzazione del patrimonio e il rilancio turistico: “Dobbiamo valorizzare il Castello, i musei, i monumenti del centro storico. Riaprire le ville comunali. Rilanciare Pergusa con un bando internazionale per la ricerca di partner, garantendo la proprietà pubblica. Vivacizzare la città creando occasioni per i giovani e gli studenti che devono salire e vivere Enna alta”.

“Per vincere contro l’indifferenza della Regione, Enna deve ricominciare a farsi sentire, deve ritrovare il prestigio di un comune capoluogo che deve mobilitare le coscienze”, ha aggiunto Crisafulli. “Se io vincerò le elezioni sarà questo il mio compito e non sarò il sindaco solo di chi mi ha votato, sarò il sindaco di tutti. Se io sarò eletto, non sarò io a vincere ma vincerà la città, vincerà la ripresa”.

La campagna elettorale della coalizione si concluderà questa sera, venerdì 22 maggio, in viale IV Novembre, con una serata in musica a partire dalle ore 20.30.