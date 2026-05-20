Enna, Crisafulli chiude la campagna elettorale in piazza e venerdì festa al Monte

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Domani, giovedì 21 maggio, alle 19:30, in Piazza Vittorio Emanuele (Piazza San Francesco), Mirello Crisafulli e la sua coalizione si ritrovano per il comizio di chiusura della campagna elettorale.

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Sul palco saliranno gli onorevoli Fabio Venezia e Stefania Marino, insieme agli altri assessori designati — Marinella Adamo, Tiziana Arena e Michele Sabatino — prima della chiusura affidata al candidato sindaco.

«In questi mesi siamo stati tra la gente», afferma Crisafulli. «Abbiamo ascoltato associazioni, imprese, giovani e intere categorie per costruire insieme una proposta solida e credibile. Siamo scesi per strada, abbiamo raggiunto i luoghi simbolo di Enna per illustrare la nostra visione: restituire alla città il ruolo che le spetta, quello di capoluogo di provincia e punto di riferimento per le aree interne».

Una campagna che si è mossa fuori dai palazzi, portando il programma direttamente nei quartieri e tra i cittadini.

Venerdì 22 maggio il “viaggio elettorale” si chiude nel quartiere Monte, in viale IV Novembre, con una festa in musica aperta alla cittadinanza.