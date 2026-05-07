Enna, Crisafulli al Castello di Lombardia: focus sui beni culturali

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Mirello Crisafulli sceglie il Castello di Lombardia come punto di partenza simbolico per presentare le sue proposte sulla tutela e la valorizzazione dei beni culturali e monumentali ennesi. Il maniero medievale, simbolo inconfondibile della città, sarà sede oggi, giovedì 7 maggio alle ore 18,30, di una passeggiata del candidato sindaco e dei suoi sostenitori, per incontrare la comunità, gli abitanti dei quartieri e i commercianti che desiderano portare le proprie testimonianze e istanze.

Dal Castello prenderà avvio un percorso ideale che attraversa l’intero patrimonio storico-artistico cittadino, dalla Rocca di Cerere ai musei, fino alle prestigiose chiese. L’obiettivo del candidato sindaco di Enna è costruire un piano organico e condiviso, capace di coinvolgere istituzioni, associazioni culturali, residenti e operatori del settore turistico in una visione comune per il futuro e il rilancio di Enna.