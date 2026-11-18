Enna, Crisafulli agli studenti riuniti con Landini: «Siete voi che dovete costruire il vostro futuro»

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«Sono qui per testimoniare la mia militanza nel vecchio movimento democratico di sinistra. Io sono, se posso dirlo, il primo sindaco comunista di questa città e in quanto tale, più che salutarvi, vorrei abbracciarvi tutti». Con queste parole il sindaco Mirello Crisafulli è intervenuto oggi al teatro Neglia all’assemblea regionale delle associazioni studentesche siciliane.

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L’assemblea, promossa da Cgil Sicilia e Cgil Enna con il segretario generale Maurizio Landini, ha scelto lo slogan «L’onda del riscatto».

«Noi – quelli della nostra generazione – siamo ormai alla fine della carriera politica e abbiamo una grande compito, fare da testa d’ariete rispetto a un futuro determinato dalle scelte del governo nazionale e regionale, con una finanziaria che è un capolavoro di arretratezza. Il governo regionale è ancora peggio, perché si limita a distribuire “gettoni di presenza”, consentitemi il termine, a parlamentari regionali che anziché guardare allo sviluppi della propria terra guardano allo sviluppo della propria condizione politica».

Poi il sindaco si è rivolto agli studenti: «Abbiamo la necessità di costruire il futuro. Questa è una battaglia che non ci appartiene più, appartiene a voi! Siete voi che dovete disegnare, costruire e realizzare le strade verso il vostro futuro. Noi possiamo solo accompagnarvi, aiutarvi, darvi una spinta e una speranza. Ma sappiate che in questo mondo nulla viene regalato».

Crisafulli ha chiuso richiamando la tradizione politica da cui proviene: «Veniamo da una militanza antica, che ci ha insegnato che per ottenere i risultati bisogna lottare. Voi state dimostrando che esiste un movimento giovanile studentesco che ha capito e che vuole lottare per cambiare le cose in questo Paese. Lo avete dimostrato nei referendum e lo dimostrerete alle prossime elezioni. Lo dimostreremo anche in Sicilia, nonostante tutti i difetti che ci sono nello schieramento del centrosinistra».