Enna, credito agevolato per le imprese: seminario di Confartigianato e UNI.CO.

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Ieri pomeriggio si è svolto, presso il Federico II Palace Hotel di Enna, il seminario informativo dal titolo “Credito Agevolato: opportunità e strumenti per le imprese”, organizzato da Confartigianato Imprese Enna in collaborazione con il Consorzio UNI.CO.

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Un’importante occasione di confronto operativo per offrire risposte concrete alle difficoltà di accesso al credito delle micro e piccole imprese del territorio.

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L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Enna, che ha sostenuto l’evento riconoscendo la centralità e l’importanza del tema per l’economia locale. A portare i saluti dell’amministrazione comunale e del Sindaco di Enna, l’Assessore Leandro Lombardo.

L’incontro, valido ai fini della formazione professionale continua per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna, si è aperto inoltre con i saluti istituzionali del Presidente dell’Ordine, Marco Montesano.

Nel corso dei saluti iniziali è intervenuto anche il Vice Presidente Nazionale del Consorzio UNI.CO., Ezio Ferreri, il quale ha sottolineato il valore strategico della finanza agevolata per la tenuta socio-economica dei territori: il sostegno al credito garantito dal Consorzio UNI.CO. rappresenta infatti una leva essenziale per contrastare lo spopolamento produttivo delle aree interne e favorire la competitività delle aziende locali.

I lavori sono stati introdotti e coordinati dal Segretario provinciale di Confartigianato Imprese Enna, la dott.ssa Angela Maccarrone, che ha posto l’accento sul ruolo di mediazione svolto dall’associazione di categoria: «Il tema del credito è assolutamente essenziale per lo sviluppo del nostro territorio. Oggi le micro e piccole imprese riscontrano difficoltà sempre maggiori nel relazionarsi con gli istituti bancari e finanziari. In questo contesto, Confartigianato Enna opera quotidianamente come un vero e proprio ponte tra le esigenze degli imprenditori e il sistema creditizio, anche grazie al supporto sinergico di UNI.CO., il cui sportello è attivo direttamente all’interno dei nostri uffici provinciali».

La sessione tecnica del convegno è entrata nel vivo con gli interventi degli esperti del settore, offrendo una panoramica dettagliata sugli strumenti finanziari attualmente disponibili.

L’intervento del Direttore Generale del Consorzio UNI.CO., Paolo Mariani, ha evidenziato come le scelte di politica bancaria degli ultimi anni abbiano condotto di fatto ad una riduzione dell’entità del credito erogato a favore di micro e piccole imprese associata ad un aumento dei tassi applicati, rendendo le soluzioni di garanzia e il supporto finanziario dedicati alle PMI e al comparto artigiano da parte di UNI.CO. uno strumento fondamentale e funzionale ad assicurare la crescita, lo sviluppo e la stabilità alle aziende.

A seguire, Davide Maria Capizzi, Responsabile dell’Area Credito di Confartigianato Imprese Enna, ha approfondito le opportunità legate ai contributi a fondo perduto, previsti dalla misura “Più Artigianato”.

Ad arricchire il confronto tecnico hanno contribuito anche il dott. Rosario Carlino, Direttore della Sede territoriale UNI.CO. di Palermo, e la dott.ssa Concetta La Vigna, account manager dello sportello UNI.CO. presso Confartigianato Imprese Enna, punto di riferimento operativo per le aziende che intendono avviare pratiche di finanziamento.

L’incontro si è concluso con uno spazio dedicato alle domande del pubblico ed agli approfondimenti operativi, confermando la necessità di fare rete tra associazioni datoriali, consorzi fidi, professionisti e istituzioni per accompagnare le imprese ennesi nei loro percorsi di investimento e crescita.