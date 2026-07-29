Enna, “Credere negli studenti” dona un karaoke ai piccoli pazienti della Pediatria

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Nella giornata del 27 luglio, una delegazione dell’associazione “Credere negli studenti” si è recata presso il reparto di pediatria dell’ospedale Umberto I di Enna per donare ai piccoli pazienti un impianto karaoke.

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È stato possibile effettuare la donazione solo ed esclusivamente grazie alle offerte ricevute durante la mostra riguardante i riti della Settimana Santa di Enna, fondi che l’associazione ha deliberatamente deciso di non tenere per sé, ma di usarli per fare del bene nei confronti di chi sta vivendo un momento difficile della sua vita.

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Le parole del membro del direttivo Emanuele Salerno: “Vedere gli occhi di quei bambini riempirsi di gioia è stata la vera soddisfazione della nostra iniziativa, perché a mio modo di vedere il vero scopo dell’associazionismo è proprio questo. Rinnovo da parte mia e tutti i membri dell’associazione il ringraziamento per le donazioni ricevute e soprattutto ai gestori del reparto di pediatria dell’ospedale Umberto I di Enna per la loro cordialità. A presto per nuove iniziative.”