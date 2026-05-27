Enna, creazione d’impresa: convegno di Confartigianato alla Kore

PUBBLICITÀ

Un convegno strategico per fare il punto su un momento centrale per lo sviluppo economico del territorio ennese e delle aree interne: la creazione di impresa, e dare indicazioni precise su strumenti, opportunità e incentivi per autoimpiego e imprenditorialità. È l’iniziativa di Confartigianato Imprese Enna, che guarda con interesse al coinvolgimento delle giovani generazioni per un cambio di marcia verso il futuro.

Il convegno dedicato alla “creazione d’impresa”, in programma venerdì 29 maggio a partire dalle 9.15, sarà ospitato nell’aula 403 del centro di ricerca M.A.R.T.A. (Mediterranean Aeronautics Research & Training Academy) dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, in contrada Santa Panasia.

Come evidenziano da Confartigianato Imprese Enna, i promotori, Angela Maccarrone, segretario provinciale, e Peter Barreca, presidente provinciale, dichiarano: “L’obiettivo che ci siamo prefissi non è soltanto quello di dare informazioni, ma anche e soprattutto di orientare i nuovi potenziali imprenditori e professionisti di domani. Per questo abbiamo voluto con noi l’Università Kore di Enna, non soltanto come luogo, ma come supporto formativo e luogo di aggregazione culturale dei giovani”.

Barreca e Maccarrone sottolineano ancora: “Proprio per l’importanza della giornata sotto più profili, il convegno è valido ai fini della formazione continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Enna”.

“Oggi più che mai – concludono i dirigenti di Confartigianato Imprese Enna – lo spopolamento dei nostri territori sul piano demografico ed economico ci impone di agire per stimolare e promuovere la nascita di nuove imprese, restituendo dinamicità all’ecosistema imprenditoriale italiano attraverso una più ampia implementazione delle tecnologie a supporto dei nuovi modelli di business”.

Moderati dalla giornalista Tiziana Tavella, dopo i saluti istituzionali di Peter Barreca, presidente di Confartigianato Enna, del prof. Francesco Castelli, direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, del presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, del dott. Marco Montesano, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna, e del dott. Giuseppe Carambia, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Enna, si succederanno gli interventi di Andrea Scalia, responsabile U.O. Innovazione Confartigianato Imprese nazionale, di Giuseppe Glorioso di Invitalia, del prof. Vincenzo Fasone, ordinario di Economia applicata dell’Università Kore di Enna, e di Giuseppe Nasello, direttore del Centro per l’Impiego di Enna.

La conclusione dei lavori sarà affidata alla dott.ssa Angela Maccarrone, segretario provinciale di Confartigianato Imprese Enna.