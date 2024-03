Enna: Creare.coop, la call che promuove la cooperazione giovanile

PUBBLICITÀ

La call Creare.coop intende supportare la nascita di nuove cooperative di giovani, quale strumento per realizzare idee di impresa e dare risposta ai bisogni dei giovani e della comunità, creando nuove opportunità di lavoro e di impresa. Inoltre Fondosviluppo intende accompagnare e supportare le nuove cooperative di giovani attraverso l’assistenza dei Centri Servizi di Confcooperative presenti sul territorio.

PUBBLICITÀ

La call Creare.coop è rivolta alle seguenti cooperative: costituite da non più di 6 mesi; in fase di costituzione. Tali cooperative devono essere aderenti a Confcooperative.

Alle neo cooperative che saranno ammesse, Fondosviluppo riconoscerà i seguenti interventi: supporto allo start-up con contribuito di € 5.000 per i costi di costituzione e per l’avvio, rimborso dei costi di servizi resi dal Centro Servizi Confcooperative territoriale e costi dell’accompagnamento (max. € 3.000 per 3 anni), formazione e creazione di una “community”; finanziamenti agevolati, mutuo erogato da una Bcc del territorio per un massimo di € 30.000. Fondosviluppo riconosce alla Cooperativa un contributo pari al 50% degli interessi applicati sul finanziamento della BCC locale (le condizioni saranno concordate dalla BCC con la Cooperativa) e il 50% dei costi di garanzia rilasciata da Cooperfidi Italia.

Le candidature potranno essere presentate dal 15 marzo 2024 al 31 marzo 2025.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sede territoriale di Confcooperative Enna all’email enna@confcooperative.it o al numero 0935548414 o visitare la piattaforma www.creare.coop.