Enna, Cozzo Vuturo, Colaleo: «È momento di valutare le opportune verifiche»

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L’assessore comunale di Enna con delega alla gestione dei rifiuti, Lillo Maria Colaleo, interviene sulle segnalazioni dei cittadini riguardanti le condizioni della discarica di Cozzo Vuturo, sottolineando la necessità di valutare eventuali verifiche e approfondimenti sulle possibili criticità ambientali e igienico-sanitarie: «Credo che su Cozzo Vuturo sia momento di valutare le opportune verifiche e gli approfondimenti del caso. Le segnalazioni, infatti, che continuano a pervenire da parte dei cittadini sulle condizioni del sito della discarica, con particolare riferimento alle possibili criticità di natura igienico-sanitaria e ambientale, non possono che destare una grande preoccupazione e meritano la massima attenzione da parte nostra».

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L’assessore precisa che eventuali valutazioni sulle condizioni del sito dovranno essere effettuate dagli organismi tecnici competenti, evidenziando tuttavia l’importanza di non sottovalutare quanto rappresentato dai cittadini: «Non intendiamo anticipare valutazioni che spettano certo agli organismi tecnici competenti, ma riteniamo che le circostanze rappresentate dai cittadini non possano essere ignorate o sottovalutate, di sicuro non possono essere prese sottogamba da noi come Amministrazione Comunale, soprattutto quando riguardano la possibilità che sussistano rischi per la salute pubblica e per l’ambiente».

Colaleo esprime inoltre la disponibilità dell’amministrazione comunale a collaborare con i soggetti interessati per gli eventuali accertamenti e le conseguenti misure di tutela: «In tal senso, siamo disponibili a collaborare con tutti gli attori interessati e fare quanto necessario per accertare l’eventuale presenza di fattori di rischio e individuare, laddove necessario, le conseguenti misure di tutela. Credo che sia nostro dovere vigilare sulla salute dei nostri concittadini e sull’ambiente e continueremo a farlo nell’interesse della collettività».

Foto di repertorio