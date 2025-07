Enna, Cozzo Matrice, Fratelli d’Italia replica: “Pd in crisi di protagonismo culturale”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito comunicato stampa del circolo Fratelli d’Italia Enna “Futuro e Tradizione”.

È con immenso piacere e con rinnovato senso del dovere che Fratelli d’Italia Enna continuerà il proprio impegno per la riqualificazione di altri siti, dopo esserci occupati della Villa Romana di Gerace e della riqualificazione del sito archeologico di Cozzo Matrice, luogo di straordinaria rilevanza storica che a quanto pare non tutti avevano notato finora.

Eppure, come spesso accade quando qualcuno lavora, qualcun altro si sveglia di soprassalto. Il Partito Democratico, in preda a una evidente crisi di astinenza da protagonismo culturale, ha deciso di presentare un’interrogazione. Sì, proprio quella cosa che si fa quando non si sa bene cosa dire, ma si vuole comunque apparire indignati. Ci rincuora sapere che la cultura è un campo così caro al PD, soprattutto perché fino ad oggi, di così caro, avevamo visto solo il loro silenzio. Ma comprendiamo lo smarrimento: vedere qualcun altro valorizzare la nostra storia locale può essere scioccante per chi si sente detentore unico del sacro fuoco della cultura, nonché autonominato curatore del passato.

Ma noi non ce la prendiamo. Anzi, accogliamo con simpatia questa improvvisa riscoperta dell’archeologia da parte dei Dem e li invitiamo cordialmente a estendere la loro attenzione ad altri siti di rilevanza almeno pari, se non maggiore. Magari potrebbero portare la loro visione illuminata al Riparo San Tommaso o all’area di Rossomanno, dove c’è ancora tanto da fare e, altrettanto miracolosamente, nessuno sta ancora presentando interrogazioni.

Cari amici del PD, la cultura non è un feudo, è un patrimonio collettivo. E se proprio non sapete da dove iniziare, venite a Cozzo Matrice: vi offriamo una visita guidata. Magari portate anche una penna, così nel dubbio un’altra interrogazione la scrivete sul posto. Con spirito costruttivo (ma anche un po’ ironico), il circolo Fratelli d’Italia Enna “Futuro e Tradizione”.