L’ASP di Enna informa che i soggetti ultraottantenni prenotati dal primo marzo a seguire per la vaccinazione a domicilio, saranno, in tempi brevissimi, tutti puntualmente contattati per organizzare la vaccinazione. Come noto, fa sapere l’Asp, è richiesto il reclutamento di un minimo di persone (da 6 a 11 secondo il tipo di vaccino, per evitare sprechi di risorse pubbliche).

Per ogni necessità informativa chiamare il numero 0935 516860 dalle 8:00 alle 20:00, attivo tutti i giorni.