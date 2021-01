Enna: Covid, somministrati 1851 vaccini

Sono 1851 i vaccinati dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna dal 31 dicembre ad oggi.

“Si conferma alta – fa sapere l’Asp – l’adesione alla campagna vaccinale da parte del personale sanitario, degli ospiti e degli operatori delle Case di Risposo e delle RSA (Residenze Sanitarie Assistite) in provincia di Enna. Il risultato è oltremodo positivo anche in rapporto alla quantità di dosi finora fornite all’ASP di Enna: è stato somministrato più dell’80% dei vaccini disponibili, raggiungendo una tra le percentuali più alte in Sicilia e nell’intera penisola”.

Sono stati vaccinati 846 dipendenti ospedalieri su 1308 pari al 65% sul totale degli operatori: i vaccinati dell’Umberto I di Enna sono in totale 522 (70%), del M. Chiello di Piazza Armerina 86 (37%), del FBC di Lenforte 57 (52%) e del M. Basilotta di Nicosia 181 (82%). Vaccinati finora anche il 51% dei Medici di Medicina Generale e il 43% dei Pediatri di Libera Scelta. Nelle Case di Riposo, somministrate 216 dosi e 95 presso le RSA di Leonforte.

Si continua, nel frattempo, a vaccinare gli operatori sanitari, anche quelli appartenenti ad altre strutture dell’Azienda (finora hanno raggiunto la percentuale del 25% sul totale) e le fasce più fragili della popolazione; dal 21 gennaio, com’è noto, partirà la somministrazione della seconda dose ai vaccinati.

“Il bilancio – concludono dall’Asp di Enna – è sicuramente favorevole ed esprime la ferma e motivata adesione alla campagna vaccinale da parte degli operatori sanitari. Le alte percentuali, registrate in pochi giorni, premiano l’impegno profuso dal management dell’ASP di Enna e dagli operatori coinvolti nella vaccinazione”.