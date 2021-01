Restano chiuse le scuole di Enna. Si dovrebbe continuare in dad anche per asilo, elementari e medie. Il sindaco Maurizio Dipietro, a seguito degli screening sulla popolazione scolastica tenuti oggi dall’Asp a Pergusa e che continueranno nei prossimi giorni, starebbe disponendo la prosecuzione delle lezioni a distanza per una settimana. Vi sarebbero esiti positivi da rivalutare con i tamponi molecolari e molte richieste inevase per l’eccessiva affluenza pomeridiana.