Alla luce della riapertura delle attività didattiche in presenza prevista dal 18 gennaio prossimo, il Direttore Generale dell’Asp di Enna Francesco Iudica ha invitato i Sindaci dei Comuni a comunicare l’iniziativa dello screening della popolazione scolastica delle scuole primarie e secondario di primo grado, ai responsabili degli Istituti Scolastici ricadenti nei Comuni di pertinenza, allo scopo di organizzare la comunicazione agli interessati e l’organizzazione di spazi e procedure idonee per lo svolgimento delle attività in modalità drive in.

La campagna di screening era già stata realizzata dall’8 al 10 gennaio scorsi in sei Comuni, Piazza Armerina, Agira, Gagliano, Centuripe, Troina e Villarosa, dove gli operatori, con la direzione sul campo della dottoressa Paola Pesce, avevano somministrato complessivamente 2176 tamponi antigenici riscontrando 9 positivi.

Alla luce di un’ulteriore direttiva assessoriale, da domani venerdì 15 gennaio e fino a domenica 17, i tamponi saranno somministrati, sempre in modalità drive in, nei restanti Comuni, come da calendario: