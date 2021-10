Enna: Covid, report epidemia e vaccinazioni in provincia

Dal bollettino emanato il 6 ottobre dalla Regione Siciliana relativa all’epidemia Covid nell’Isola (dati riferiti alla settimana compresa tra il 27/09/2021 e 03/10/2021) emerge che i Comuni in provincia di Enna con la più alta incidenza di casi positivi (come si evince dalla cartina sopra) sono Enna, Nicosia e Gagliano Castelferrato. Un altro dato che emerge è che il 5,31% dei cittadini attualmente positivi in provincia di Enna risulta essere ricoverato.

In merito alle vaccinazioni, la popolazione in provincia che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 75,37% della popolazione avente diritto. Qui di seguito le percentuali di cittadini vaccinati comune per comune.