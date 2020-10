Enna: Covid, registrato decesso di una persona positiva

Il COC del Comune di Enna comunica che, in data odierna si è registrato il decesso di una persona positiva al covid-19, già interessata da altre patologie.

Il COC comunica, inoltre, che il numero di soggetti contagiati residenti nel territorio comunale è pari a 21.

Gli stessi risultano essere in isolamento unitamente ad altri 12 soggetti, anch’essi posti in isolamento in conseguenza dell’indagine epidemiologica susseguente all’accertamento del contagio.

Per quanto riguarda la classe dell’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” – plesso “G. Garibaldi” e la classe del plesso “S. Lucia” dell’Istituto comprensivo “F. P. Neglia – N. Savarese”, come avevamo già anticipato, tutti i tamponi effettuati hanno dato esito negativo.