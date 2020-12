Enna: Covid, prosegue lo screening in provincia

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Enna informa che proseguirà il monitoraggio regionale tramite effettuazione di tamponi antigenici rapidi Covid 19 su popolazione “target”, nelle giornate di sabato 12 dicembre e domenica 13 dicembre, durante le quali si eseguirà lo screening per i soggetti già identificati dalle ore 9 alle ore 14.

Le sedi saranno: sabato 12 dicembre Troina, Via Cristoforo Colombo, Agira, Contrada Timpuna. Domenica 13 Dicembre, Valguarnera Caropepe, Via Mazzini 133, a Regalbuto, scuola media Gian Filippo Ingrassia, via Monsignor Piemonte.