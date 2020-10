Enna – Covid: nuovo aggiornamento contagi in tutta la provincia

In Sicilia si supera, per la prima volta, quota 300 contagi nelle ultime 24 ore: 334, per la precisione. Ci sono anche 22 ricoveri in più rispetto a ieri, due le vittime. I ricoverati sono complessivamente 426, i guariti 137. Attualmente i positivi sull’Isola sono 4.877.

Anche in provincia di Enna aumentano i soggetti positivi al Coronavirus e le persone in isolamento domiciliare. Salirebbero a 7 i contagiati nel capoluogo Enna, di cui il giovane studente della Garibaldi, che per fortuna sta bene. Il neo sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina, ha invece disposto, dopo la recente sanificazione la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (materne- elementari-medie-superiori) da domani mercoledì 14 ottobre a domenica 18. “Care concittadine e cari concittadini – ha scritto sul suo profilo Facebook – visto lo sviluppo dei casi manifesti di Covid-19 nel nostro comune in via esclusivamente precauzionale da domani resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Evitate ogni assembramento tra bambini e ragazzi”. Il dato a Centuripe potrebbe subire ancora variazioni, si aspettano infatti comunicazioni ufficiali dall’Asp. A Valguarnera sono invece 8 i casi conclamati di Covid. Il primo cittadino di Catenanuova, Carmelo Scravaglieri annuncia che nella giornata di domani saranno limitati gli accessi negli uffici del Comune e sanificati gli ambienti. Risultata positiva ma asintomatica infatti l’assessore Rizzo. Si attesta a 14 il numero dei contagiati, la situazione – scrive il Sindaco – potrebbe rapidamente peggiorare, considerato il cospicuo numero di tamponi effettuati. Tutti con pochi sintomi eccetto una donna ricoverata in una struttura ospedaliera a Catania. In regime di quarantena, invece, ci sono 15 cittadini. Il dato, trasmesso dall’Asp, è aggiornato alle 16,30 di oggi, ma la situazione è in continua evoluzione giacché si attendono gli esiti di diversi tamponi. A Leonforte – come annunciato dal primo cittadino Barbera – il totale dei positivi sale a 16, metà dei quali fanno riferimento alla Branciforti. Salgono a 4 i casi positivi a Nicosia (+1) ad annunciarlo il sindaco Luigi Bonelli. Resta invariati i contagi a Agira (3), Barrafranca (1), Troina (4), Nissoria (1), Assoro (1), Piazza Armerina (6), Aidone (4) Regalbuto, un solo caso ovvero il primo cittadino Francesco Bivona.

Angela Montalto