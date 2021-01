Enna: Covid, nel weekend screening scuole superiori

Il COC del Comune di Enna comunica la situazione relativa ai contagi Covid nella città di Enna come di seguito specificato: soggetti positivi 31, soggetti negativizzati in attesa di provvedimento 1, contatti stretti e/o conviventi in quarantena 38, soggetti COVID residenti nel Comune di Enna ricoverati attualmente presso l’Ospedale Umberto I 3 di cui in terapia intensiva 1 e in terapia semi intensiva 1.

Sabato e domenica sarà effettuato lo screening per scolaresche, docenti e personale scolastico delle scuole superiori presso il palatenda di Enna Bassa (c.da Scifitello) con orari 9.00/13.00 – 15.00/18.00. Per tale ragione non si terrà il mercato del contadino.