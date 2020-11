Enna: Covid, l’Asp rafforza la dotazione organica di infermieri e medici

L’Asp di Enna comunica che è stata rafforzata, in modo rilevante, la dotazione organica di infermieri e medici per fronteggiare l’emergenza Covid: circa quaranta infermieri sottoscriveranno oggi il contratto in seguito all’adesione al bando pubblico che sarà in vigore sino al 31 gennaio 2021; entrano in corsia oggi altri 7 giovani medici. In incremento anche il personale di supporto.

Continua, nel frattempo, lo screening tramite tamponi rapidi Covid19 per studenti, familiari, personale docente e non docente delle scuole. Prosegue, infatti, la campagna voluta dall’Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana, in sinergia con l’ANCI e le Amministrazioni Comunali, per la ricerca del coronavirus attraverso l’impiego dei tamponi rapidi nei drive-in allestiti in molte città dell’Isola.

In provincia di Enna, nei giorni 28 e 29 novembre, saranno somministrati tamponi rapidi nella città di Barrafranca in via Pio La Torre, e a Leonforte presso il Palazzetto dello Sport.