Enna: Covid, ideato percorso per vaccinare i lavoratori delle imprese

“Dopo un efficiente confronto con la direzione generale e sanitaria dell’Asp di Enna nella persone del dr. Iudica e del dr. Cassarà, che ringraziamo per la sensibilità, abbiamo definito un modello operativo attraverso il quale poter far vaccinare i lavoratori, collaboratori, consulenti delle aziende”.

Così comunicano Sabrina Burgarello (presidente Ance) e Peter Barreca (presidente di Confartigianato).

“Le aziende potranno inviarci al più presto – proseguono -. Abbiamo previsto un format in cui indicare i nominativi dei soggetti che intendono vaccinarsi, distinti per età, comune di residenza e altre informazioni specifiche. L’ASP individuerà alcune giornate dedicate in cui, nella fascia oraria dalle 20 alle 21, riceverà chi intende vaccinarsi. Ricevute le date sarà nostra cura, in relazione al numero di dosi che l’ASP potrà dedicare, fare un elenco di lavoratori in modo che le singole aziende possano avvertirli. Appare appena il caso di ribadire che la vaccinazione, vivamente raccomandata, è comunque una scelta volontaria del singolo individuo”.

“La procedura individuata ci consentirà di assicurare alle imprese un accesso alla vaccinazione sicura e priva di rischi” conclude Barreca.