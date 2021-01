Enna. Covid: decine di falsi positivi, i test molecolari “smentiscono” i test rapidi

In una regione tinta di rosso, rosso sbiadito, il lunedì – 18 gennaio – è suonata la campanella ma a Enna i banchi sono rimasti vuoti. Perché i tamponi effettuati sulla popolazione scolastica non sono obbligatori ma praticamente vincolanti dato che 69 test positivi, anzi falsamente positivi, hanno generato l’allarme e imposto responsabilmente al primo cittadino Maurizio Dipietro di chiudere, anzi di non riaprire le scuole. Quasi il 10 percento dei tamponi somministrati – 69 su 701 – avevano dato esito positivo, salvo poi essere smentiti dai più affidabili test molecolari.

“Abbiamo saputo che questi tamponi rapidi – dice il direttore sanitario dell’Asp di Enna Emanuele Cassarà – in caso di temperatura bassa e umidità possono dare falsi positivi”.

Allora che senso ha impiegarli per lo screening alla popolazione nell’inverno ennese? Che affidabilità hanno anche i test che risultano negativi? Domande lecite anche dei nostri lettori.

Gli studenti perciò hanno perso un’altra preziosa settimana di scuola. Se, infatti, le altre provincie segnano rosso fisso, con una costante crescita dei positivi e quindi l’ipotesi di riaprire le scuole appariva rischiosa in un’Isola blindata, la provincia di Enna è in controtendenza. La città di Enna ieri segnalava solo 33 soggetti contagiati da Coronavirus.

Ciò che è accaduto nel capoluogo ennese si era già verificato nei giorni precedenti in altri comuni della provincia in cui era previsto lo screening, così come comunicavano i sindaci. Dopo i 4 falsi positivi a Regalbuto, il test molecolare – come aveva comunicato il sindaco Francesco Bivona – ha infatti ribaltato l’esito dei test fatti nel drive-in allestito dall’Asp. Negativi anche i sette (sei bimbi e un adulto) che erano stati rintracciati nel comune di Valguarnera. “Sono stata contattata dall’Asp che mi ha comunicato scusandosi che per mero errore tecnico i 7 positivi emersi allo screening di ieri pomeriggio sono NEGATIVI”, si legge sul profilo ufficiale del sindaco Francesca Draìa.

L’Asp nel contempo avrebbe preparato una relazione da inviare alla Regione, all’assessorato alla Salute di Ruggero Razza per denunciare l’accaduto che non poca confusione ha generato nelle comunità. In tutto sarebbero un’ottantina i test che hanno generato falsi positivi.

Angela Montalto